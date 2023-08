GP Olanda | anteprima | a casa di Max per proseguire un monologo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Le vacanze sono finite, e se sia un bene o un male può dipendere dalla posizione in cui uno si trova . L'entusiasmo della ripartenza c'è sempre, anche se in questa F.1 è concreto il rischio di ...

Vincere di nuovo in casa, nel GP d'Olanda, per Max Verstappen sarebbe il modo per ribadire la sua legge nella sua "vera" gara di casa, anche se il rapporto con il Belgio resta speciale. Ufficialmente ......

GP Olanda: anteprima tecnica, infografiche e analisi circuito Formula1 Web Magazine

La Formula 1 riparte dopo la pausa estiva e lo fa da casa di Max Verstappen: i motori si riaccendono a Zandvoort, per il GP Olanda. Il tredicesimo ...Dopo la pausa estiva, questo fine settimana la F1 torna in pista per il GP d’Olanda 2023, che si terrà a Zandvoort: ecco l’anteprima Pirelli […] ...