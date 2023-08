Governo | Meloni | ' vesto solo italiano | prediligo brand meno noti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - Sul look "non ho modelli predefiniti, ma regole sì. Mi rendo conto che con la mia visibilità posso fare promozione a una delle nostre eccellenze, la moda. Ovviamente. A volte scelgo marchi più, ma in genere preferisco indossare capi di aziendefamose, che voglio conoscere perché mi appassiona capire la storia, le vite, i sacrifici di chi c'è dietro". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia, in un'intervista al settimanale 'Chi' in edicola oggi. "Alcuni di coloro che producono gli abiti che indosso sono nel tempo diventati anche amici e mi fa piacere quando si dicono fieri di vedermi con le loro creazioni. Ma è impossibile farmi indossare qualcosa che non mi piace.comunque capi comodi e ...