Governo | Meloni | ‘vesto solo italiano | prediligo brand meno noti’

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) – Sul look “non ho modelli predefiniti, ma regole sì. Mi rendo conto che con la mia visibilità posso fare promozione a una delle nostre eccellenze, la moda. Ovviamente vesto. A volte scelgo marchi più noti, ma in genere preferisco indossare capi di aziendefamose, che voglio conoscere perché mi appassiona capire la storia, le vite, i sacrifici di chi c’è dietro”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia, in un’intervista al settimanale ‘Chi’ in edicola oggi.“Alcuni di coloro che producono gli abiti che indosso sono nel tempo diventati anche amici e mi fa piacere quando si dicono fieri di vedermi con le loro creazioni. Ma è impossibile farmi indossare qualcosa che non mi piace.comunque capi comodi e che resistono a lunge giornate di ...

Restando nel campo musicale, Povia , che sogna di tornare a Sanremo, ha rassicurato tutti: 'Mi piacciano ile la nuova Rai', ha spiegato a Libero . ' Vorrei avere il becco, per ...... numeri in linea con il record storico di sbarchi mai registrato nel Paese, ma per l'esponente di Fratelli d'Italia 'grazie alabbiamo evitato che gli sbarchi fossero molti, molti di ...Non potrà lasciare il porto per 20 giorni perché i soccorritori sono accusati di "ripetuta violazione" del decreto Cutro del, il quale non consente i recuperi plurimi in mare di ...

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "L'orizzonte che ho davanti è quello di legislatura ed è l'unico che mi interessi". Così la premier Giorgia Meloni in un passaggio della lunga intervista al settimanale Chi ...Roma, 23 ago. (Adnkronos) – Non solo Joe Biden, anche gli altri leader del mondo apprezzano la presenza della piccola Ginevra al fianco della premier Giorgia Meloni, durante alcune delle sue missioni ...