Governo | Meloni | ' tempi complessi | pronti a ogni difficoltà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Oggi l'imprevisto è la previsione più accurata che si possa fare. A maggio sono partita per il Giappone per il G7 e avevo appena nominato un commissario per la siccità. Pochi giorni dopo, al ritorno dal vertice, ho dovuto indicare un commissario per l'alluvione in Emilia Romagna. Può sembrare un paradosso, ma è andata esattamente così. Quello che stiamo vivendo è un tempo estremamente complesso e si deve esseread affrontare, anche la più remota e la meno prevedibile". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia, in un'intervista al settimanale 'Chi' in edicola oggi.