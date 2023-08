Governo | Meloni | ' orizzonte legislatura unico che mi interessi'

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "L'che ho davanti è quello died è l'che mi". Così la premier Giorgiain un passaggio della lunga intervista al settimanale Chi in edicola. "Certo - va avanti la presidente del Consiglio - in questi primi mesi sono tante le cose che abbiamo già fatto e le riforme che abbiamo avviato. Penso alla delega fiscale, provvedimento atteso da 50 anni con il quale vogliamo abbassare le tasse, premiare chi produce di più e avere un occhio di riguardo per le famiglie e i più fragili. Ma penso anche a quello che abbiamo fatto con il decreto Lavoro, al taglio del cuneo fiscale, che consentirà di mettere fino a 100 euro in piu' nelle tasche dei lavoratori, e al superamento del Reddito di cittadinanza, per aiutare chi ha davvero bisogno e ...

Nuova multa e fermo amministrativo per Sea - Eye 4 a Salerno . La nave della ong è 'colpevole' di aver violato le norme introdotte dalcon il decreto Cutro , per aver effettuato più di una operazione di salvataggio: 114 persone in totale tratte in salvo . 'Ricevere una multa e un fermo per aver salvato più vite umane ...'Ricevere una multa e un fermo amministrativo per aver salvato più vite umane di quelle 'autorizzate': il decreto delcostituisce il reato di solidarietà". Così la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. "È quello che è accaduto a Open Arms " prosegue " per aver soccorso alcune imbarcazioni ...

Questa riforma avrebbe un impatto particolarmente positivo sui redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro, che attualmente pagano il 35% di Irpef. Con la nuova struttura, questi redditi subirebbero un ...Elly Schlein si scaglia contro la sfilza di multe e altri provvedimenti (come il fermo aministrativo) che stanno colpendo in questi giorni le ong che hanno effettuato salvataggi in mare ...