Governo | Meloni | “Menzogne sinistra smascherate | con noi Italia più forte”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) "Oggi in tutti i consessi europei e internazionali l'viene riconosciuta come una Nazione solida, credibile, affidabile" “In campagna elettorale laaveva raccontato aglini che se Fratelli d’e il centrodestra fossero arrivati all’sarebbe stata condannata al declino, su di noi si sarebbero abbattute le piaghe d’Egitto, gli investitori ci avrebbero abbandonato e la disoccupazione sarebbe esplosa. Ma il problema di quando menti spudoratamente è che alla fine la verità ti smaschera sempre. Infatti non è andata così e la realtà si è imposta sullee sull’ideologia”. Così la premier Giorgianell’intervista al settimanale ‘Chi’ in edicola oggi. “L’Ocse e la Commissione europea hanno rivisto al rialzo ...

...raccontato agli italiani che se Fratelli d'Italia e il centrodestra fossero arrivati all'... Così la premier Giorgianell'intervista al settimanale 'Chi' in edicola oggi. "L'Ocse e la ......di circa 3.000 euro poiché i soccorritori dei 114 migranti sbarcati ieri sono accusati della ripetuta violazione di una nuova legge italiana entrata in vigore nel febbraio 2023 con il. ...'Ricevere una multa e un fermo amministrativo per aver salvato più vite umane di quelle 'autorizzate': il decreto delcostituisce il reato di solidarietà'. Lo dichiara la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein commentando il blocco e la multa elevata nei confronti della Sea Eye a Salerno. E ...

“Ieri ho sentito il generale Figliuolo, gli ho chiesto di accelerare al massimo perchè 8 mila famiglie in Romagna sono ancora fuori di casa. A settembre devono arrivare i primi soldi alle famiglie e a ...'Oggi in tutti i consessi europei e internazionali l'Italia viene riconosciuta come una Nazione solida, credibile, affidabile' ...