Governo | Benifei Pd | ' ci sta facendo perdere credibilità in Ue | un danno all' Italia'

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - “Gli altri Paesi europei e le istituzioni comunitarie ci guardano con molta preoccupazione perché ilsta prendendo tempo e non sembra ancora in grado di prendere una posizione sulla ratifica della riforma Mes". Così il capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo Brandodurante la trasmissione Coffee Break. "Se sei l'ultimo Paese di tutta Europa ancora fermo su questa questione e continui a prendere tempo sperando così di ottenere qualcosa in più sul Patto di stabilità non hai capito che in Europa con questo atteggiamento mercantile non vai da nessuna parte. In questo modo si trasmette il senso di un Paese che prova a trattare su più tavoli ma non è credibile". "Come possiamo chiedere di più sullo scorporo degli investimenti dal calcolo degli obblighi su deficit e debito sé quelle risorse che abbiamo da ...