Ad annunciarlo e' il viceministro all'economia Maurizio Leo, che torna a ribadire la centralita' assegnata dalguidato da Giorgia Meloni al tema della natalita'. 23 agosto 2023Solo che dopo ladi Zandvoort non ne andò più bene una , da lì in poi ci furono un 13esimo ... In Italia alc'è Silvio Berlusconi che sta per lasciare il posto a Romano Prodi, negli Stati ...Secondo quanto ha spiegato Mantovano "il crollo demografico è l'elemento di maggiore crisi dell'Italia di oggi", per tale ragione "per il, per tutto il, lapiù importante è ...

Governo a sfida natalita', aiuti a nuclei con 3 figli Tiscali Notizie

Il governo e' a caccia di risorse per aiutare le famiglie numerose. A partire dai nuclei con 3 figli, per i quali potrebbero arrivare presto ...Prudenza. È il concetto su cui più insiste Giorgia Meloni quando affronta il tema della manovra, la sfida principale con cui il suo governo dovrà confrontarsi dopo l'estate.