"Le forze armate ucraine hanno sganciato un ordigno esplosivo da unmentre le persone si trovavano in strada - ha scritto il- . Due uomini sono morti sul posto per le ferite ...23 ago 08:38ucraino su Belgorod, uccisi tre civili Tre civili sono morti a causa di un attacco ucraino con unnella regione russa di Belgorod. Lo scrive su Telegram il ...Si moltiplicano gli attacchi di droni in Russia. Tre civili sono morti per l'attacco di unucraino nella regione di Belgorod. Lo fa sapere ildella regione su Telegram. Altri recenti attacchi con tre droni nella regione di Mosca sono stati riferiti dal sindaco della ...

Governatore, drone ucraino su Belgorod, uccisi tre civili La Sicilia

Tre civili sono morti a causa di un attacco ucraino con un drone nella regione russa di Belgorod: lo scrive su Telegram questa mattina il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov. Le vittime si ...Tre civili russi sono stati uccisi durante un attacco di droni ucraini nella regione di Belgorod. Lo ha reso noto su Telegram il governatore regionale Viatcheslav Gladkov spiegando che l’attacco e’ ...