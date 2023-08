Gosens | «Trasferimento record all’Union Berlino? Sento una grande responsabilità»

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Robin, nuovo giocatore dell’Union, ha parlato a Kicker del suonel club tedesco Robin, nuovo giocatore dell’Union, ha parlato a Kicker del suonel club tedesco.– «Senti una. Sai da dove viene l’Union e come ha lavorato per arrivare fin qui. Sai che 15 milioni di euro non vengono spesi facilmente d. Se sono arrivati a questo punto è stato grazie allavoro degli ultimi anni». PERCHE’ L’UNION – «Motivi familiari. Aspettiamo il nostro secondo figlio a novembre, ne abbiamo parlato apertamente con mia moglie e abbiamo convenuto che gli aspetti positivi superavano ...

... i prossimi giorni possono essere decisivi per ildel difensore in Germania . Prima ... dopo aver preso - tra gli altri -dall'Inter, ha puntato Bonucci in uscita dalla Juve: parti ......Calciomercato.itIeri intanto è stato ufficializzato Carlos Augusto che prenderà il posto di, ... ufficiale ilin prestito con diritto di riscatto. 18:41 16 Agosto Barcellona, Ansu ...... secondo quanto riporta Sky Sport, contatti positivi con l'Union Berlino, aprendo al... il club tedesco nelle prossime ore accoglierà ufficialmente Robin: con l'Inter l'accordo è ...

Gosens: "Tornato in Germania per ragioni familiari. Trasferimento ... TUTTO mercato WEB

Robin Gosens, ex esterno dell'Inter, si è concesso ai microfoni di Kicker dopo l'esordio in Bundesliga con la maglia dell'Union Berlino. "Sono stato subito contagiato ...Leonardo Bonucci è sempre più vicino all'Union Berlino. Il difensore, fuori rosa nella Juventus che non gli ha neanche assegnato il numero di maglia per la stagione, già da qualche settimana ha aperto ...