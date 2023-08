Gosens | «Andato via dall’Inter per la situazione familiare»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Robinha parlato ancora dopo l'addio triste all'Inter e l'inizio della nuova avventura in Germania. Questo il suo intervento con Kicker sull'Union Berlino e il suo inserimento. NUOVO –si è appena trasferito, ecco uno dei suoi primi interventi: «Sono stato preso dalle emozioni per l'accoglienza positiva. Incredibile cominciare con un 4-1, è passata solo una settimana ma sembra un anno. La scelta di trasferirmi? Tutto è dipeso dalla mia, aspettiamo il secondo figlio a novembre. Ne ho parlato con mia moglie e abbiamo trovato più aspetti positivi che negativi. Il gioco in Italia è più tattico, qui è più intenso». fonte: kicker.de