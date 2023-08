Golfo Aranci | donna seminuda ricoperta di cioccolato nel buffet dell' hotel Voi Colonna Village | bufera sui social

È polemica per la scena che un turista milanese a Ferragosto si è trovato davanti al Voi Colonna Hotel diin Gallura, in Sardegna. L'uomo ha pubblicato la foto sul suo profilo LinkedIn parlando di 'corpo femminile come oggetto' e scatenando, riferisce La Nuova Sardegna , una bufera social. '...È l'immagine discutibile che sta facendo il giro del web, diffusa il giorno di Ferragosto da Federico Mazzieri , manager milanese che stava pernottando al Voi Colonna Village di. "Ieri ...La foto della donna buffet Nella foto si vede una donna completamente coperta di cioccolato distesa su un buffet di dolci sul bordo piscina di un hotel neldegli, il Voi Colonna Hotel. E'...

Golfo Aranci, nel buffet dell’hotel in offerta agli ospiti una ragazza ricoperta di cioccolato: bufera social la Repubblica

Un buffet di dolci a bordo piscina in un hotel in Gallura e sulla tavola una ragazza in costume da bagno ricoperta di cioccolato stesa accanto ai pasticcini. È l’immagine che si è trovato davanti a Fe ...Una donna in costume, completamente ricoperta di cioccolato, stesa su un tavolo assieme ai dolci: è lo scioccante buffet offerto dal Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci, in provincia di Sassari, in ...