Golfo Aranci | donna ricoperta di cioccolato nel buffet di un hotel | è bufera

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La denuncia di un manager su LinkedIn poi le scuse dell': "Ci rammarichiamo profondamente per l'incidente" Una modella in bikinidistesa accanto ai pasticcini e “servita a tavola” su un vassoio neldi ferragosto a bordo piscina. A denunciare su Linkedin l’incredibile episodio accaduto in un notodi, un manager lombardo in vacanza con la figlia 14enne. Il cliente ha raccontato nel post l’imbarazzo e l’indignazione suo e della figlia per la scena: “Sono in vacanza con mia figlia di quattordici anni ed il suo commento è stato ‘papà che schifo, questo non è un paese dove potersi realizzare'”. E dicendosi “senza parole” per l’aver visto “il corpo di una, di una lavoratrice, equiparato a quello di ...

A denunciare l'episodio, trattato da La Nuova Sardegna , un manager milanese in vacanza al Voi Colonna Hotel di, in Gallura . Il turista , che si trovava in vacanza con la figlia 14enne ...Una donna in costume da bagno ricoperta di cioccolato accanto a un buffet di dolci a bordo piscina dell'hotel Voi Colonna di: è l'immagine che si è ritrovato davanti a Ferragosto un manager milanese in vacanza nella struttura alberghiera sarda. La denuncia del manager . La replica dell'hotel . L'ira della ...A denunciare su Linkedin l'incredibile episodio accaduto in un noto hotel di, un manager lombardo in vacanza con la figlia 14enne. Il cliente ha raccontato nel post l'imbarazzo e l'...

Golfo Aranci, nel buffet dell’hotel in offerta agli ospiti una ragazza ricoperta di cioccolato: bufera social la Repubblica

A chiedere conto del degradante episodio è uno degli ospiti del Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci, che ha parlato senza giri di parole di"corpo femminile come oggetto". L'uomo ha deciso di postare ...Una tavola imbandita a bordo piscina in un hotel in Gallura, un raffinato buffet di dolci e accanto ai pasticcini, stesa sul tavolo, una ragazza in costume da bagno, ricoperta completamente di cioccol ...