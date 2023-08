Golf | i fratelli Molinari e Paratore al D+D Real Czech Masters

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Francesco, Edoardoe Renatosaranno in campo nel D+Dche si terrà dal 24 al 27 agosto. Il torneo riveste un importante ruolo in vista della Ryder Cup essendo il penultimo appuntamento valido per collezionare punti per entrare nel Team Europe, dove sono ancora liberi tre posti di diritto e sei wild car. Si tratta della prima gara da vice capitano di Francesco, che sarà insieme al capitano Luke Donald e a due degli altri quattro vice capitani: Edoardoe Nicolas Colsaerts. L’obiettivo principale dell’evento sarà il terzo e ultimo posto a disposizione per la classifica European Points, al momento occupato da Robert MacIntryre, ma inseguito da cinque concorrenti: Yannik Paul, Adrian Meronk, ...

a conquistarsi un posto in squadra nel team Europe alla prima Ryder Cup italiana che si disputerà dal 29 settembre al 1° ottobre sul percorso del Marco Simone& Country Club.

Prima gara da vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup di Roma per Francesco Molinari che, insieme al fratello, l'omologo Edoardo, e al romano Renato Paratore, sarà tra i tre azzurri in campo a Pra ...I due fratelli torneranno a far parte del team europeao nella biennale sfida con gli americani. Lo faranno a fine settembre a Roma nel ruolo di vicecapitani ...