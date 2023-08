Gli orologi vintage di Oppenheimer sono dei capolavori che solo in pochi possono mettere al polso

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Negli ultimi tempi glisempre più apprezzati e ricercati. Un pò perché tutt’attorno c'è un discreto giro d'affari, e pò perchélegati a delle storie incredibili che, indiscutibilmente, ne accrescono il loro fascino. Nell’ultima pellicola di Christopher Nolan,, i protagonisti del film indossanoautentici. Nel senso che nondelle ricostruzioni fedeli ai fatti e all’epoca della narrazione del film, maproprio dei pezzi originali degli anni trenta e quaranta., written and directed by Christopher Nolan Melinda Sue Gordon/Universal PicturesLi firma tutti Hamilton, il brand che da oltre novant’anni ha stretto una fortunata ...

Il polo elvetico degli orologi rappresenta oltre il 50% del fatturato mondiale del settore ed ... La Federazione è cauta e non fa previsioni precise, ma tra operatori del settore resta diffusa l'...

Hamilton firma il polso dei protagonisti della pellicola di Nolan, con alcuni pezzi rari provenienti da collezioni privati ...I preziosi segnatempo che compaiono al polso dei protagonisti Cillian Murphy, Emily Blunt e Matt Damon selezionati da collezioni private ...