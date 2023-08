“Gli hanno fatto cose brutte…” Morte Toto Cutugno | l’accusa di Al Bano | “So chi sono”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La musica italiana ha perso un grande protagonista nella giornata di martedì 22 agosto, quando nel pomeriggio è morto il cantantea 80 anni, dopo una lunga malattia. A parlare di lui è stato l’amico e collega AlCarrisi, che non ha neanchetroppi giri di parole criticando coloro che non sicomportati in modo egregio nei confronti del già compianto artista, le cui canzoniancora oggi ricordate da tutti in Italia e all’estero. La notizia ha lasciato tutti senza parole, infatti subito dopo che è stato annunciato che fosse morto,stati in tanti ad omaggiare. AlCarrisi è stato uno di questi, infatti gli ha anche dedicato un post su Instagram: “Caro ...

agentiatteso l'uomo e lofermato per violenza sessuale , portandolo al commissariato di Ostia. A processo Il 45enne è finito quindi a processo per direttissima , ma è stato subito ...Il compito che dobbiamo darci è quello di fare di più comprendere che le disfunzioni o le inadeguatezzeun reale collegamento con le scelte di bilancio eindirizzi che arrivano dalla ...scatti pubblicati dal settimanale Chi ritraggono Stefano in compagnia di un piccolo gruppo di ... È scattato così il classico toto - nomi tra i fan incuriositi, e in moltissimiscambiato la ...

Padova. La denuncia: «Mio figlio vittima di una baby gang. Gli hanno puntato un coltello alla gola e lo hanno ilgazzettino.it

Grandi soddisfazioni dalla Polonia dove sono attualmente in corso gli Europei Youth di nuoto per Salvamento, disciplina dove la Campania, e in particolare Napoli, da diversi anni si ...Si sono presentati in commissariato e hanno presentato denuncia contro ignoti per i messaggi di minacce e gli insulti ricevuti da quanto si è diffusa la notizia che i loro figli, fratelli e parenti ...