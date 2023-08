“Gli ebrei una razza di mercanti” | rispunta il testo antisemita di una canzone di De Angelis | il collaboratore di Rocca in Regione Lazio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Una “di”, da pagare “con il sangue”. Dal passato di militante di estrema destra di Marcello De, ildel governatore delFrancescogià al centro di polemiche per alcune dichiarazioni sulla strage di Bologna, torna ildi contenutodi unascritta di suo pugno parecchi anni fa. Una lunga invettiva contro glidi fronte alla quale il centrosinistra è tornato a chiedere le sue dimissioni, e ora aspetta il 1 settembre, quando il Consiglio regionale si riunirà in seduta straordinaria per chiedere – ora con un argomento in più – l’allontanamento del dirigente. Lui però oggi prende radicalmente le distanze dalla sua: “A ...