Gli animali entrano nella Costituzione

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Anna Zaccagno - L'ingresso deglialla luce della legge costituzionale in materia di tutela dell'ambiente, legge 11 febbraio 2022, n. 189.

In occasione della giornata mondiale del sogno del 25 settembre, abbiamo fatto il punto su cosa sappiamo in fatto di animali durante la fase onirica. ...

(Adnkronos) – Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli sempre in prima linea per la difesa degli animali. Mamma e figlia questa mattina alle 8 hanno ...

È morta F36, l’orsa che lo scorso 30 luglio aggredì in Trentino due giovani e per la quale il presidente della Provincia di Trento, Maurizio ...

... il primo è il festival vegano, dove una delle sue opere sarà messa all'asta per poi donare il ricavato alle associazioni che salvano...aggiornamenti di Wired sul conflitto Notizie, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il nuovo numero di Wired in edicola parla di, anzi, li fa parlare Vuoi ...

La nuova psicologia tutela gli animali più di disabili e minori La Verità

Come nascono gli animali ibridi National Geographic Italia

Roma, 29 set. (askanews) - Una tecnologia nuova, tuttora in continua evoluzione, ma già pronta per contrastare anche in Italia la diffusione ...Dalle montagne del Giappone alle foreste della Germania, queste specie mostrano gli impatti a lungo termine dei test e dei disastri nucleari.