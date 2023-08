Giuliani paga 150mila dollari di cauzione per evitare il carcere nell’inchiesta sul voto in Georgia Giovedì l’arresto di Donald Trump

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Unadaperil. È l’accordo raggiunto dall’ex sindaco di New York Rudolphcon le autorità dellache lo accusano, insieme a, di aver cercato di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 nello Stato. L’ex avvocato personale dell’allora presidente è apparso combattivo, nonostante sia al verde e non abbia ancora trovato un legale che lo difenda. “Sono grande e grosso. Posso sopportarlo. Ho combattuto battaglie molto peggiori di questa”, ha detto con tono di sfida prima di costituirsi ad Atlanta sbarcando con un jet privato. L’ex procuratore ed ex sindaco della Grande Mela ha attaccato la “giustizia politicizzata” e gli inquirenti “corrotti” che “vogliono ...

