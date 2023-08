Giornalisti | morto Giuseppe Roselli

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Cominciò alla Gazzetta del Mezzogiorno di Bari, proseguendo, a Roma, alla Gazzetta del Popolo, per poi approdare, a metà degli anni Ottanta, a La Nazione: prima in cronaca di Firenze, poi come ...

Beppe Roselli , scomparso a 81 anni, è stato un giornalista di lungo corso: le materie economiche sono state la sua specialità insieme ai diritti del lavoro: non a caso era particolarmente attento ai ...Esattamente cinquanta anni fa i computer sostituivano per la prima volta inella ... di doppio e di doppio misto: 'Ho finito che ero, ma mi sono divertito tantissimo' ricorda ...Poche righe, da Enrico Ruggeri , per riassumere il paradosso molto italiano di Toto Cutugno ,martedì a 80 anni dopo una battaglia contro un tumore iniziata molti anni fa. Autore di alcune ...

CATANIA – Natale Bruno non c'è più. Se ne va per sempre un cronista di razza. Dal fiuto autentico, dalla penna netta perchè onesta. E mette i brividi parlarne già al passato. Si è fermato il tempo, pe ...