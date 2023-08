Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli bagna i Mondiali con due argenti di specialità Varfolomeev insuperabile

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 agosto 2023)ha incominciato con due medaglie d’argento la propria avventura ai2023 di. La Campionessa del Mondo all-around ha conquistato un doppio secondo posto nelle Finali diandate in scena sulla pedana di Valencia (Spagna), venendo battuta in entrambi i casi dalla tedesca Darja. La fuoriclasse marchigiana ha aperto le danze con un esercizio degno di nota al cerchio, eseguito sulle note di “Psyco”, dove è stata premiata con il punteggio complessivo di 35.250 (18.300 il D Score, 8.400 di esecuzione, 8.550 per la parte artistica). Successivamente la 19enne si è esibita alla palla, offrendo una magica prestazione sulle note de “Il Mondo”, ed è stata valutata in 35.200 (18.200 la nota di partenza, 8.450 l’E Score, ...