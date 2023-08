Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli argento al cerchio ai mondiali di Valencia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L'azzurra su secondo gradino del podio accanto tra la medaglia d'oro tedesca Darja Varfolomeev e l'ungherese Fanni Pigniczki vincitrice del bronzo L’azzurraè medaglia d’argendo alaidi, in corso ain Spagna. L’oro è andato alla tedesca Darja Varfolomeev mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dall’ungherese Fanni Pigniczki. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sofia Raffaeli a caccia delle medaglie OA Sport

