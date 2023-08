Gianmarco Tamberi | il coraggio di cambiare e la forza di vincere | l’addio al papà | il nuovo allenatore e la dedica…

(Di mercoledì 23 agosto 2023)ha avuto ildie ha avuto ragione. Al termine della passata stagione aveva deciso di lasciare il proprio, ovvero il padre Marco, ritenendo che non ci fosse più la giusta intesa per proseguire insieme l’attività. Una scelta drastica, un cambio di rotta preciso e mirato, che poteva destare qualche perplessità: chiudere il rapporto professionale con il proprio genitore, sotto la cui ala era stato fatto tutto il percorso fino alla vittoria alle Olimpiadi, è suonato quantomeno strano ma è stata una presa di posizione ponderata e studiata a lungo dal fuoriclasse marchigiano. Il ribattezzato Gimbo ha creduto fin da subito di potersi presentare ai Mondiali nella miglior forma fisica possibile per inseguire l’unico trionfo che mancava al suo glorioso palmares. Il ...

Atletica, Gimbo da favola: nel salto in alto è il più forte di tutti. 'L'ultimo riscaldamento decisivo'conquista l'oro ai Mondiali di Budapest di atletica ed entra nella storia dello sport italiano. L'impresa di Gimbo nella finale di salto in alto è leggendaria. 'Sono campione del ...Tra i segreti del campione Gimbo, c'è un nome che brilla con l'intensità di una medaglia d'oro: Chiara Bontempi. Compagna di vita sin dai tempi dell'adolescenza, originaria di ...L'atletica leggera italiana può finalmente vantare il suo campione di eccezione,, il cui nome risuonerà nell'eternità sportiva dopo l'eroica vittoria ottenuta ai Mondiali di Budapest. La notte ...

GianMarco Tamberi vince la medaglia d’oro nel salto in alto ai Mondiali di atletica a Budapest Corriere della Sera

Gianmarco Tamberi è entrato nella storia dello sport italiano vincendo il Grande Slam. Complimenti da parte del Coni, del sindaco di Ancona e della premier Meloni. Una gara in famiglia per l'amico Bar ...Gianmarco Tamberi è il nuovo campione del mondo del salto in alto. L’azzurro ha vinto l’oro iridato con 2,36 metri ai Campionati mondiali di atletica leggera di Budapest . Per Gimbo prima medaglia ...