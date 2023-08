Gianmarco Tamberi fa il boom in tv | oltre 2 3 milioni di spettatori per i Mondiali di atletica su Rai 2

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Non solo la medaglia d’oro aie un posto in più nella storia.vince anche la serata televisiva di mercoledì 23 agosto grazie al suo trionfo iridato nel salto in alto a Budapest. Su Rai 2 idi2023, con l’oro dell’olimpionico di Tokyo, hanno registrato 2.395.000che valgono il 15.4% di share. Nella giornata di ieri, tra gli azzurri in gara spiccava anche Daisy Osakue, dodicesima nella finale del disco. A seguire la partita Italia – Bosnia Erzegovina degli Europei di Volley Femminile ha tenuto incollati allo schermo 1.731.000(13.1%). Staccato il calcio e la Champions League. Su Italia 1 il match Rangers – PSV Eindhoven per la UEFA Champions League ha registrato 541.000 tele, ...

"L'atletica non è uno sport individuale, ma di squadra. senza il mio team non sarei qui a festeggiare". Parole pronunciate dal nuovo campione del mondo di salto in alto ,, dopo l'oro di Budapest. Oltre allo staff, nel mondo di Gimbo svolgono un ruolo di prim'ordine la moglie, Chiara Bontempi, mamma Sabrina e il fratello Gianluca. Non più il padre ...dopo aver ballato due anni fa con gli dei sull'Olimpo, ora balla da solo sul tetto del mondo. Una medaglia d'oro incredibile, sensazionale, sorprendente che forse nemmeno lui ...Dopo la vittoria della medaglia d'oro nel salto in alto ai Mondiali di atletica,viene festeggiato a Casa Italia a Budapest. Guarda ...

Così all’Adnkronos il presidente della Fidal Stefano Mei, all’indomani del titolo mondiale nel salto in alto di Gianmarco ‘Gimbo’ Tamberi. “A mio parere è nell’Olimpo degli atleti azzurri con Pietro ...Tamberi, fresco campione del mondo di salto in alto, nel 2017 sfidò il Pistoia Basket con la maglia della Mens Sana Siena: vi ricordate come andò Dopo l’oro olimpico del 2021 e quello europeo lo ...