Ghiacciai in ritirata | picchi di caldo su Rosa e Marmolada | “Scioglimento senza precedenti”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Ormai li diamo per persi“. Le forti ondate digiorno dopo giorno stanno sfregiando ialpini e per il climatologo Luca Mercalli l’effetto di queste temperature non potrà che portare a una “drammatica riduzione” del ghiaccio sulle montagne italiane, fino alla sua sparizione. Lunedì a Punta Penia (sulla), a 3.343 metri, il termometro è arrivato a +14,3 gradi, mentre la temperatura era a +18 alla stazione di rilevamento meteo posta a 2.606 metri. Uno stress termico mai visto: le temperature non erano così elevate nemmeno il 3 luglio dell’anno scorso, quando l’improvviso collasso di un gigantesco seracco delo dellatravolse e uccise 11 alpinisti. Il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli ha spiegato a ilfattoquotidiano.it come la nuova massima ...