Gf Vip 7 | è di nuovo ritorno di fiamma tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro | il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) I tira e molla infiniti tradalcontinuano a mandare in confusione il web e i fan della coppia. La serie tv degli “Oriele“, usciti già in crisi dal Grande Fratello Vip, è arrivata ormai al numero di puntate indefinite, tanto da non riuscire più a capire con chiarezza se i due stiano o meno insieme. Alti e bassi in viaggio tra l’Italia e la Spagna,che raggiungea Ibiza ma lei che non gli apre la porta. Lui che spiega l’accaduto in preda alla rabbia dando la relazione in pasto ai social network, poi dii due figurano insieme lasciando intendere il riavvicinamento. Poi, l’intervista dellache sembra non lasciare più scampo alla loro relazione. Insomma, ogni volta che tra i due sembra essere ...