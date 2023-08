Gevi Napoli | che sorpresa | Sergio Chacho Rodriguez a Napoli

In attesa di novità sul mercato e l'arrivo di tre giocatori per completare l'organico, proseguono al PalaBarbuto gli allenamenti della nuova squadra dellaBasket, agli ordini del primo assistente, Cesare Pancotto, e del suo vice, Cavaliere. Coach Milicic e l'esterno Sokolowski, reduci dagli impegni con la nazionale polacca arriveranno entro ...Il cognato di Pedro Llompart, responsabile dell'area tecnica sportiva dellaBasket, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza acon la sua famiglia e si mantiene in forma al .... Sergio Rodriguez al PalaBarbuto, non per giocare con la, ma per fare visita al cognato, Pedro Llompart , responsabile dell'area tecnica sportiva del club azzurro, ma è una sorpresa la presenza del cestista del Real Madrid, ex Olimpia Milano, ...

Gevi Napoli, aggregato il play polacco Jacub Schenk Sportando

La Gevi Napoli Basket rende noto che il playmaker polacco Jacub Schenk si è aggregato al gruppo azzurro per il lavoro di pre-season. 183cm, classe 1994, Schenk è stato nazionale polacco e ha indossato ...La Gevi Napoli Basket comunica che il giocatore polacco Jakub Schenk, da oggi, si è aggregato al gruppo azzurro per il lavoro di pre-season. Playmaker di ...