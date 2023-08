Germania | si dà fuoco 16enne che ha accoltellato un bambino in una scuola

BERLINO. Uno studente di 16 anni armato di coltello ha ferito un bambino di 8 anni in una scuola a Bischofswerda, a est della città di Dresda, nell'est dellae poi si è dato, ma le fiamme sono state spente e il 16enne è stato arrestato e portato in ospedale. Lo riferisce la polizia locale, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa tedesca ...Secondo alcune voci non ancora confermate dalle autorità, il 16enne avrebbe provato a darsie ... Non si tratta della prima aggressione in una scuola in, un'escalation di violenza che ...... poco dopo le 9:45, in una scuola di Bischofswerda, nel land tedesco della Sassonia, in, u ... che è stato fermato dalla polizia, poi ha provato a darsied è anche lui ferito e ricoverato ...

Germania: si dà fuoco 16enne che ha accoltellato un bambino in ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Berlino, 23 ago. (Adnkronos/Dpa) - L'aggressore di 16 anni che ha ferito gravemente un bambino di 8 anni con un coltello in una scuola di Bischofswerda, nella Germania orientale, si è dato fuoco. Lo h ...Uno studente di 16 anni armato di coltello ha ferito un bambino di 8 anni in una scuola a Bischofswerda, a est della città di Dresda, nell'est della Germania e poi si è dato fuoco. È successo questa ...