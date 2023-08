Genoa | Gudmundsson sospeso dall’Islanda | un membro della nazionale lo ha denunciato per violenza sessuale

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’attaccante del, Albert, è statoin via cautelare dalladell’Islanda. Il motivo risiede in una denuncia pervenuta alla Polizia da parte di un, con l’accusa nei confronti dell’esterno del Grifone di reati sessuali. Il quotidiano islandese DV scrive apertamente di presuntae ha intervistato la presidentessaKsi, Vanda Sigurgeirsdóttir: “Posso confermare che al nostro tavolo è arrivata una proposta di denuncia per reati sessuali su un”. Il giocatore ha parlato con la dirigenza rossoblu respingendo qualsiasi accusa addebitata. SportFace.

L’accusa per Gudmundsson è di molestie sessuale e tanto basta alla nazionale di calcio Islandese per sospendere in via cautelare chi è accusato di questo è di altri reati. Così l’attaccante del Genoa ...L’attaccante è sotto indagine, la Federcalcio ha ricevuto la comunicazione di una denuncia per molestie sessuali. Accusa respinta con forza dall’islandese: ...