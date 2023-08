... che scelgono dunqueper passare le proprie vacanze. Ma non sono solamente i possessori della piccola vettura ad essere affascinati. ' Per tutto il periodo estivo il nostroè stato ......(con il Raduno delle FIAT 500) e Millesimo (con la Festa del Tartufo e ilnapoleonico) si contendono per la provincia di Savona il premio "Piccolo comune amico" lanciato dal Codacons ...... che scelgono dunqueper passare le proprie vacanze. Ma non sono solamente i possessori della piccola vettura ad essere affascinati. ' Per tutto il periodo estivo il nostroè stato ...

Garlenda ed il Museo della 500 Dante Giacosa 500 Club Italia

Un piccolo paese dell’entroterra ligure diventa meta di turisti e curiosi che giungono a Garlenda (SV) attratti dal mito della Fiat 500 storica. Qui si svolge ogni anno il Meeting Internazionale, che ...