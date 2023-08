Galline in Fuga 2 sarà presentato al London Film Festival

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il sequel deld'animazione cult riceverà la sua anteprima mondiale al BFIin2 (Chicken Run: Dawn Of The Nugget), l'attesissimo sequel animato che Aardman e il regista Sam Fell hanno realizzato per Netflix, debutterà aldi quest'anno. Ilproiettato il 14 ottobre presso la RoyalHall del Southbank Centre, in occasione del gala annuale del sindaco di Londra. Proiezioni simultanee avranno luogo nei cinema di tutto il Regno Unito. Netflix ha previsto il lancio globale del sequel per il 15 dicembre. Il cast vocale delcomprende Thandiwe Newton (Ginger), Zachary Levi (Rocky), Bella Ramsey ...

