Furibonda rissa tra due coppie di fidanzati al bar | tra sedie usate come armi e cocci di vetro

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Una violentissimatradi. Si trovavano seduti in due diversi tavolini un bar. Le due donne per futili motivi hanno cominciato in un primo momento a scambiarsi offese. La tensione si è subito alzata e sono passate allo scontro fisico. A quel punto, uno dei dueà intervenuto in difesa della sua ragazza. E ha conseguentemente scatenato la reazione anche dell’altro uomo. Allora si è passati allacon ledel bar che volavano nel tentativo di colpire la controparte. Ma non solo. La furia dei “contendenti” non ha avuto un attimo di pausa, i bicchieri sono stati infranti e idiutilizzati per minacciare.tradi, l’inutile tentativo ...