(Di mercoledì 23 agosto 2023) L'Al - Nassr ieri sera ha vissuto una serata da incubo. Almeno fino al minuto 88 perché era fuori dalla Champions League asiatica . Infatti, l'Al - Ahli Dubai stava conducendo per 2 - 1 e aveva in ...

Ma alla fine si è materilizzata la rimonta della squadra guidata da Cristianoche nella Saudi Pro League non sta brillando . L'asso portoghese era molto nervoso : prima si è arrabbiato con l'...Commenta per primo Prima che conquistassero il calcio mondiale adi colpi sul mercato, in pochi avrebbero saputo riconoscere l'una dall'altra. Eppure ora i ... L'arrivo di Cristianoha ...Senza gol e vittoria, Cristianoè apparso nervoso nell'ultima partita disputata. L'Al - Nassr ha pareggiato in coppa 0 - 0 contro l'Al - Shabab e l'asso portoghese, dispiaciuto per il risultato, ha abbandonato il campo ...

Furia Ronaldo: reazione folle contro l'arbitro e spinta al tifoso, il motivo Corriere dello Sport

L’Al-Nassr rimonta e si qualifica alla Champions asiatica, ma per Cristiano Ronaldo non è stata una serata semplice: è furioso contro ...Al termine della sfida tra l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e l'Al-Hilal di Sergej Milinkovic-Savic, il portoghese è andato su tutte le furie ...