Fukushima | preparativi finali per rilascio acqua contaminata

Ultimi preparativi per il rilascio delle acque radioattive di Fukushima AGI - Agenzia Italia

Sono in fase di definizione in Giappone i preparativi finali per il rilascio delle acque contaminate dalla centrale nucleare di Fukushima nell'Oceano Pacifico: lo conferma il gestore dell'impianto, la ...AGI - La Tokyo Electric Power (Tepco), l'operatore della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, danneggiata dallo tsunami nel 2011, nel nord-est del Giappone, ha dichiarato di aver avviato i ...