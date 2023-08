Frosinone | fatta per l’arrivo di Lirola dal Marsiglia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Pol, giocatore di proprietà del, è a un passo dal trasferimento al, nel campionato di Serie A Pol, giocatore di proprietà del, è a un passo dal trasferimento al, nel campionato di Serie A. Per il terzino si tratta di un ritorno, visto che nel massimo campionato italiano ha già vestito le maglie di Fiorentina e Sassuolo. Secondo quanto riportato da Tuttosarà in Italia nel pomeriggio e nella giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto con i gialloblù.

Commenta per primo Pol Lirola torna in Serie A. E'per l'arrivo dell'esterno destro al, che ha superato la concorrenza di Genoa e Torino. Classe '97, la formula è quella del prestito secco e in gialloblù ritrova Di Francesco e ...E invece, la situazione attorno al messicano si èpiù complessa del previsto. Hirving Lozano, ...campionato contro il Sassuolo dopo aver trascorso novanta minuti in panchina contro il. ...Anche Garcia riparte da un punto fermo come Victor Osimhen, doppietta a, che si ... La Lazio si èrimontare, come nel campionato scorso, dal Lecce mentre la Roma non è andata oltre un ...

FROSINONE, FATTA PER LIROLA: ARRIVERA' IN PRESTITO - Sportmediaset Sport Mediaset

Le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la propria rosa. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma proveranno a fare strada in Europa..Zanoli non si muove: questa la decisione di Rudi Garcia, nonostante le molte offerte arrivare per il giovane laterale.