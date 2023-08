Franco Morbidelli | sarà finalmente Ducati nel 2024?

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Grandi cambiamenti nella vita professionale del Morbido che ha lasciato ufficialmente i colori della Yamaha che, nel prossimo anno, avrà un altro centauro al fianco di Fabio Quartararo, ex campione del mondo della MotoGP. La caratura dell’italo-brasiliano, nonostante l’allontanamento dal team nipponico, continua ad ammaliare diverse realtà della classe regina: lapotrebbe pensare proprio aper uno dei due sellini di Pramac Racing, la squadra che può contare sulle Desmosedici ufficiali al pari del team guidato in pista da Francesco Bagnaia. L’ex rivale di Borgo Panigale dovrebbe subentrare, infatti, a Johann Zarco che nonostante le ottime prestazioni in pista non è stato confermato dal team alfiere della Nuvola Rossa., pronto il sellino della Pramac Racing ...

... direttore sportivo Ducati, ad As : ' No, Marc Marquez non è nei nostri piani e in questo momento è probabile che la Ducati Pramac verrà data a. Per gli spagnoli Marquez in Ducati ...Da segnalare anche i miglioramenti di Alex Marquez (passato da Honda a Ducati), Luca Marini e, così come quelli di Binder e Vinales. Ancora insufficienti i miglioramenti di Di ...A questo punto si spalancano le porte e il sellino della Ducati Pramac per. Anche perchè per l'ennesima volta da Borgo Panigale hanno chiuso la porta a Marc Marquez . MotoGP: Zarco ...

I nomi in ballo erano due: Franco Morbidelli e Zarco appunto. Però, leggendo meglio le parole di Cecchinello la frase "ci aiuti a sviluppare la moto" era perfetta per Zarco, più che per Morbidelli. Il ...Ok le vittorie di Vietti e Bagnaia, ok un Bezzecchi che vola e ok pure un Franco Morbidelli che, finalmente, potrà salire sulla moto che merita. A catalizzare l’attenzione del noto commentatore della ...