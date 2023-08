Francesca Sorrentino rivela in che rapporti è con Alessia Ligotti

Voci di corridoio hanno parlato anche di una possibile partecipazione di, che nel corso della trasmissione ha deciso di chiudere definitivamente la lunga storia con l'ex ...e Manuel Mara sono tornati insieme La coppia ha appassionato i fan di "Temptation Island" nonostante i due abbiano preferito interrompere la loro relazione, ma nelle ultime ore ...Tra i nomi vociferati per la nuova edizione del programma anche, ex volto di Temptation Island . Stando ai rumor , sembra che l'ex concorrente del reality condotto da Filippo ...

Francesca Sorrentino rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Manuel Notizie.it

Francesca Tizzano, ventiseienne attrice sorrentina dall'inglese perfetto messo in mostra in film come «Lamborghini» e «Double Soul» oltre che nella ...Francesca Sorrentino e Manuel sono stati avvistati allo stesso lido in spiaggia, ma la ragazza smentisce che sono tornati insieme.