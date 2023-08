FOTO ? Cuadrado al seguito di Inzaghi mentre se la ride con l’Inter

(Di mercoledì 23 agosto 2023)continua con il lavoro aldel, con l’intenzione di far bene e convincere San Siro che alla prima ha rumoreggiato. Se laad Appiano Gentile.? Juancontinua a lavorare con Simonemostra su Twitter unadi lui sornte ad Appiano Gentile: «Cheeseeee ». Cheeeseeee @#ForzaInter pic.twitter.com/Rradt8PV6O — Inter (@Inter) August 23, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Cuadrado non pensa ai fischi di San Siro: «Buona la prima» - FOTO Juventus News 24

Cuadrado non pensa ai fischi di San Siro: «Buona la prima». Il colombiano ex Juve celebra la vittoria – FOTO Cuadrado ieri contro il Monza ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia dell’Inter in ...Accoglienza non proprio caloroso per Juan Cuadrado, al debutto in campionato a San Siro. Il colombiano paga ancora il suo passato bianconero e quando Simone Inzaghi lo getta nella mischia al ...