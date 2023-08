Forza Italia | Schifani non ha dubbi su chi voterà

(Di mercoledì 23 agosto 2023), Renatonon ha alcuno su chi: le sue dichiarazioni rilasciate al quotidiano “Il Giornale” Mancano ancora molti mesi in vista del prossimo congresso che ci sarà nel mese di febbraio del prossimo anno. Renatonon ha alcuno e ci tiene a ribadire il proprio pensiero in una intervista. Anzi, il proprio voto. Ne ha parlato in una intervista rilasciata al quotidiano “Il Giornale“. Le parole del presidente della Regione Sicilia stanno facendo molto discutere. Per il semplice fatto che, più di qualcuno, lo ha interpretato come una vera e propria candidatura. Renato(Ansa Foto) Notizie.comBasti pensare che, ai microfoni del TgR Sicilia aveva ammesso: “La mia è un’ottica leggermente diversa da quella di ...

Certamente una grande responsabilità oggi risiede nella classe dirigente diche ha ereditato quello che è stato il contenitore fondato da Silvio Berlusconi. Non credo possa essere ...La stessa cosa avrebbe voluto fare il Sindaco con il rimpasto di giunta o con l'ingresso diViva in maggioranza, ma non ne ha avuto la. In compenso lo ha fatto con Basta. Nel frattempo ...Sono venuto inalcuni anni fa con la mia famiglia. Spero di adattarmi in fretta, contando ... Speriamo che vada tutto bene eMilan!'.

Sarkozy, la reazione di Forza Italia al libro: "Livore di un politico fallito" Il Tempo

"Per il governo Meloni non c'è fretta, i lavoratori italiani possono aspettare. Piuttosto che approvare la proposta unitaria delle opposizioni, Fdi, Lega e Forza Italia preferiscono prendere tempo per ...Il segretario nazionale di Forza Italia Tajani risponde all’ex presidente Sarkozy, che in un libro ha raccontato di essere stato uno degli ...