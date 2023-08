Formula 1 - Livrea Speciale per l' Alfa Romeo a Zandvoort

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Quando l'arte incontra il motorsport, l'effetto è elettrizzante. E in un momento in cui la1 sta conquistando nuovi orizzonti, l'F1 Team ha deciso di presentare qualcosa di unico in occasione del Gran Premio d'Olanda di questo fine settimana: una nuova, frutto della collaborazione con l'artista BOOGIE. La Genesi dell'Iniziativa. Il viaggio di questa inedita Art Car ha avuto origine quasi un anno fa e ha affrontato diverse tappe europee, tra cui Svizzera, Regno Unito e ora l'Olanda. Ma questa non è una semplice mostra d'arte itinerante. Oltre a portare visivamente l'essenza del team al grande pubblico, c'è un nobile obiettivo dietro: raccogliere fondi per "Save the Children", partner del teame Sauber. Dai Graffiti alla1. Ma ...

Una livrea artistica unica nel suo genere, nata in collaborazione con BOOGIE, che unisce arte, motorsport e beneficenza ...In occasione del Gran Premio d'Olanda, Alfa Romeo scenderà in pista con una livrea tributo all'Art Car, una show car realizzata in collaborazione con l'artista BOOGIE, la quale presenta un pattern che ...