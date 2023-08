Foot Locker taglia stime 2023 | tonfo a Wall Street | giù Nike e Adidas

Da segnalare la discesa di Puma ( - 5,3%) e Adidas ( - 3,4%) a Francoforte, penalizzate dal taglio della guidance e dai risultati deludenti dell'americanache perde oltre il 30% a New ...taglia le stime per il 2023 e spaventa tutto il settore dell'abbigliamento sportivo: la catena di negozi popolare in tutto il mondo quotata a New York lascia sul parterre un terzo del suo ...In evidenza, pero', anche le difficolta' del settore retail, con il titolo di( - 33%) che affonda dopo la trimestrale, come successo ieri a Dick's Sporting Goods e Macy's. In questo ...

Foot Locker taglia guidance su indebolimento domanda consumatori LA STAMPA Finanza

Il gruppo americano ha visto le sue vendite semestrali scendere a 3,8 miliardi di dollari (-10,6%), mentre l'utile netto è calato a 31 milioni di dollari, rispetto ai 227 milioni dello scorso anno.A scatenare l'effetto domino la trimestrale di Foot Locker con un warning al mercato che è costato, quando Wall Street è a metà seduta, il 30% di ...