Following | il primo “gioco di prestigio” di Christopher Nolan

(Di mercoledì 23 agosto 2023), opera d'esordio didel 1998, è un neo-noir che già metteva in luce temi e ossessioni ricorrenti della futura filmografia del regista britannico. Per quanto modernissimo, talvolta addirittura all'avanguardia, per certe scelte di messa in scena e per il modo di esplorare appieno le potenzialità dei mezzi tecnici a disposizione, per molti aspetti il cinema diresta saldamente ancorato al passato; ad una 'classicità' che, pur senza adagiarsi sulla citazione o sull'omaggio, si riflette spesso nell'approccio drammaturgico adottato dal regista e sceneggiatore inglese. A partire ad esempio dal noir: uno dei generi distintivi e più strettamente codificati del cinema degli anni Quaranta e Cinquanta, i cui tratti, sebbene rivisitati, riemergono più volte nelle opere ...

La recensione di Following, il film di Christopher Nolan che arriva finalmente in Italia dal 23 agosto. Nel film Memento, Nolan si fosse già affidato ad una tecnica simile, anche se con finalità narrative diverse. Il suo amore per il bianco e nero era già presente nella sua opera prima: Following.

Following, opera d'esordio di Christopher Nolan del 1998, è un neo-noir che già metteva in luce temi e ossessioni ricorrenti della futura filmografia del regista britannico.