Foggia | uomo sdradica parchimetro e lo carica in auto | arrestato VIDEO

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Colpo gobbo in pieno giorno nel centro di Cerignola, in provincia di. Unha letteralmente sradicato undal marciapiede, poi lo hato nel bagagliaio della propriae si è allontanato in tutta tranquillità. Il ladro, un 32enne, è stato poidalla polizia che lo ha rintracciato grazie aldel furto realizzato da un cittadino.

