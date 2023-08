Firenze | tenta un furto in via di Caciolle e prende a pugni chi lo insegue Bloccato dalla polizia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La scorsa notte, fra martedì 22 e giovedì 23 agosto 2023, laha arrestato in via diun cittadino romeno di 33 anni accusato dita rapina impropria in abitazione

La scorsa notte la polizia ha arrestato in via di Caciolle a Firenze un cittadino romeno di 33 anni accusato di tentata rapina impropria in abitazione.Tentato furto in appartamento con dentro gli inquilini si trasforma in tentata rapina: la polizia arresta un 33enne ...