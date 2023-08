Firenze | imbrattate le colonne del Corridoio Vasariano | identificati dei turisti tedeschi

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 23 agosto 2023) I carabinieri hanno individuato le due persone che la notte scorsa avrebbero danneggiato ledel, a, con una scritta inneggiante a una squadra di calcio tedesca militante in terza lega. I due, in vacanza nel capoluogo toscano, sono stati rintracciati dai carabinieri in un appartamento che ospitava altre nove persone. Sono tuttie adesso si trovano al comando provinciale dei carabinieri in borgo Ognissanti per l'identificazione. Uno dei due individui indossava ancora la maglietta che portava la notte scorsa mentre disegnava sul monumento. A immortalarlo sono state le telecamere di videosorveglianza. Trovate bombolette spray Nell'abitazione dove alloggiavano gli 11sono state prese anche delle bombolette spray ...