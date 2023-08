(Di mercoledì 23 agosto 2023) Un cittadino marocchino, 43 anni, èto in, in via Santa Caterina d'Alessandria, si è vestito dae ha bevuto vin santo. A quel punto, a quanto riferiscono già ubriaco, ha danneggiato un tabernacolo. Per cui è stato. Eper lo stato di ubriachezza

Firenze: entra in chiesa, si veste da prete e beve vino. Denunciato e multato Firenze Post

Un cittadino marocchino, 43 anni, è entrato in chiesa, in via Santa Caterina d'Alessandria, si è vestito da prete e ha bevuto vin santo. A quel punto, a quanto riferiscono già ubriaco, ha ...