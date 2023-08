Fiorentina | Italiano blinda Nico Gonzalez

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’allenatore dellaVincenzohatoparlando in conferenza alla vigilia dell’esordio in Conference Ladomani scenderà in campo alle 19:00 contro il Rapid Vienna all’Allianz Stadion. Una doppia sfida importantissima per i playoff di Conference League: se i viola avranno la meglio sugli austriaci, disputeranno la fase a gironi della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.