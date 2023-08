Fiorentina | i convocati di Italiano per la sfida con il Rapid Vienna

Sono 24 ida Vincenzo Italiano per il playoff di andata di Conference League in programma domani ... Il tecnico dellaha invece chiamato nell'occasione l'attaccante russo Kokorin. ...Il tecnico dellaha invece chiamato nell'occasione l'attaccante russo Kokorin. Nel ... Ecco l'elenco completo dei: Amatucci, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Comuzzo, Dodò, ...Commenta per primo Vincenzo Italiano, tecnico della, ha diffuso la lista deiper la gara contro il Rapid Vienna: assenti Sabiri (contusione al ginocchio), Ikoné (problema fisico), Amrabat (personalizzato, probabilmente c'entra il ...

Domani Rapid Vienna-Fiorentina, i convocati di Italiano: out ... TUTTO mercato WEB

Italiano ha lasciato fuori dalla lista Conference Jovic, l'attaccante della Fiorentina che è ormai vicino all'addio visto il segnale del club ...Questi i calciatori scelti da Vincenzo Italiano per la gara d'andata dei viola contro il Rapid Vienna: out anche Sabiri e Kayode per problemi fisici ...