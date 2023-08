Film sotto le stelle alla Fagianella | stasera ‘I racconti di Canterbury di Pier Paolo Pasolini’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon ‘Ididisi conclude il ciclo di incontri “Salottile”, organizzato dnel suo spazio Cinema, in collaborazione con l’Archeoclub di Benevento. Protagonista sarà questa voltaPasolini, con il suo“Idi”. Nel 1972 lo scrittore-regista, per questo, fu denunciato per oscenità e il processo si tenne qui a Benevento, dato che ilera stato proiettato in anteprima nazionale qui in città. Come è noto, da questa accusa Pasolini fu assolto, in quanto i giudici beneventani valutarono ...