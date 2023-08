Ferraris Ferrovie dello Stato | 4mila cantieri aperti tra RFI e Anas | controvalore di 50miliardi

(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2023 "Noi abbiamo già oggi 4000tra RFI e, quindi sia ferroviario che stradale, per undi opere complessive di 50 miliardi di euro. E' evidente che stiamo parlando di interventi importanti. E l'effetto di queste opere sul prodotto interno lordo è significativo", le parole delll'Ad dinel corso di un incontro con la stampa al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

